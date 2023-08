Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Donnerstagnachmittag deutlich an

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 22,12 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 22,12 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 22,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.864.310 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 44,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 27,99 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,17 EUR im Jahr 2023 aus.

