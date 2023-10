Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) macht am Mittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 21,54 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 21,54 EUR. Bei 21,82 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 785.964 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. Mit einem Zuwachs von 33,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,42 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,17 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Montagnachmittag

Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen