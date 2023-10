Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) steigt am Dienstagvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 21,10 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 21,10 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 21,16 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.437 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 36,11 Prozent zulegen. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 27,63 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,42 EUR angegeben.

Am 26.07.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 03.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

