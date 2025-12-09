DAX24.144 +0,4%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,26 -1,5%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.885 ±0,0%Euro1,1631 -0,1%Öl62,54 +0,1%Gold4.203 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: DAX fester -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps. Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps.
Pivotal-Point Nachverfolgung FIGS (FIGS): Direktvertrieb von Berufskleidung für das Gesundheitswesen steigert Marge auf 69,9 %! Pivotal-Point Nachverfolgung FIGS (FIGS): Direktvertrieb von Berufskleidung für das Gesundheitswesen steigert Marge auf 69,9 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

Vonovia bekommt neue CDO - Vertrag von Werhahn vorzeitig verlängert

09.12.25 12:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
24,30 EUR -0,15 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Vonovia bekommt zum 1. Juni einen neuen Chief Development Officer. Wie der Wohnimmobilienkonzern mitteilte, soll Katja Wünschel zum 1. Juni den derzeitigen CDO Daniel Riedl ablösen. Wünschel trete zum 1. April in das Unternehmen ein, Riedl verlasse Vonovia nach ihrer zweimonatigen Einführungsphase zum 31. Mai "im besten gegenseitigen Einvernehmen".

Wer­bung

Wünschel kommt von der RWE Renewables Europe & Australia GmbH, die Onshore-Wind- und Solarparks entwickelt, baut und betreibt, seit 2022 als CEO.

Wie Vonovia weiter mitteilte, hat der DAX-Konzern den Vertrag von CHRO Ruth Werhahn vorzeitig bis Ende September 2029 verlängert. Werhahn hat seit Oktober 2023 die Verantwortung für das Personalressort, die Handwerkerorganisation (Vonovia Technischer Service), die IT und den Zentralen Service.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 06:53 ET (11:53 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
27.11.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen