Vonovia: COO Freiberg scheidet nach HV aus; Nachfolger benannt

FRANKFURT (Dow Jones)--Klaus Freiberg wird am 16. Mai mit Ablauf der Hauptversammlung aus dem Vorstand der Vonovia ausscheiden. Der 57-Jährige bleibe Vonovia auch nach seinem Ausscheiden in beratender Funktion verbunden, teilte das Bochumer Immobilienunternehmen mit. Freiberg leitete zuletzt als Chief Operating Officer (COO) unter anderem die Segmente Bewirtschaftung und Value-Add in Personalunion.

Nachfolger im Vorstand der Vonovia SE für das Segment Bewirtschaftung wird Arnd Fittkau, bisher Generalbevollmächtigter für das Segment. Das Segment Value-add, in dem die Dienstleistungen von Vonovia gebündelt sind, wird zukünftig vom Vorstandsvorsitzenden, Rolf Buch, verantwortet und operativ von der neuen Generalbevollmächtigten Konstantina Kanellopoulos geführt werden.

Künftig setzt sich der Vorstand von Vonovia zusammen aus Rolf Buch, CEO; Helene von Roeder, Finanzvorständin; Arnd Fittkau, Vorstand für Bewirtschaftung, und Daniel Riedl, Vorstand für Development.

May 06, 2019 10:07 ET (14:07 GMT)