Vonovia: Deutsche-Wohnen-Deal bräuchte Berliner Unterstützung

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia hat einen Medienbericht über mögliches Interesse am Berliner Wohnimmobilienkonzern Deutsche Wohnen nicht direkt dementiert. Der Bochumer DAX-Konzern teilte aber mit, dass die Bewältigung der Corona-Krise derzeit "absolute Priorität" habe und zudem die Unterstützung der Berliner Politik für eine solche Transaktion gesichert sein müsse.

Generell seien Akquisitionen "integraler Bestandteil unserer Strategie und werden fortlaufend geprüft", teilte der Bochumer Wohnimmobilienkonzern mit. "Eine derartige Transaktion in Berlin wäre aber überhaupt nur realistisch, wenn fundamentale Fragen geklärt wären und sie von einem entsprechenden Willen der Berliner Politik getragen würde, die derzeit mit Hochdruck an der Bewältigung der Coronakrise arbeitet." Eine Sprecherin wollte sich darüber hinaus nicht äußern.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Mittwochabend laut Kreisen berichtet, dass Vonovia einen neuen Versuch erwäge, die Deutsche Wohnen SE zu übernehmen. Damit entstünde ein Wohnimmobiliengigant mit einer Bewertung von rund 40 Milliarden US-Dollar. Laut Bloomberg hat Vonovia Berater beauftragt, die Machbarkeit einer solchen Transaktion zu prüfen, welche eine "freundliche" Übernahme sein müsste und "einer politischen Überprüfung standhalten" müsse, zitiert die Nachrichtenagentur mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der günstige Zeitpunkt für eine solche Transaktion wäre nach dem Nachlassen der Coronavirus-Pandemie.

Die Vonovia-Aktie notierte am Donnerstag vorbörslich unverändert, die Deutsche-Wohnen-Aktie 5 Prozent im Plus.

Vonovia hat vor vier Jahren einen Versuch unternommen, Deutsche Wohnen zu übernehmen, der Versuch scheiterte allerdings. Seitdem hat sich Vonovia eher auf Übernahmen im Ausland konzentriert, in Österreich und in Schweden und prüft auch Akquisitionen in anderen europäischen Ländern, obwohl das Portfolio immer noch sehr deutschlandlastig ist. Vonovia-Chef Rolf Buch hat mehrfach betont, dass weiterhin auch Interesse an deutschen Portfolios bestünde, dass Interesse unter anderem aber auch eine Frage des Preises sei. In jüngster Zeit betonte Vonovia wegen des Berliner Mietdeckels, das sein Portfolio den Schwerpunkt außerhalb von Berlin habe. Deutsche Wohnen wird derzeit an der Börse mit 12,7 Milliarden Euro bewertet, Vonovia mit 24,3 Milliarden.

April 23, 2020 03:01 ET (07:01 GMT)

