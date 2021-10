Vonovia hält nach erster Frist 60,3 Prozent an Deutsche Wohnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Milliardendeal in der deutschen Immobilienbranche hat sich Vonovia mit seinem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot 60,30 Prozent der Stimmrechte an der Deutsche Wohnen gesichert. Das Geld für die angedienten Aktien werde voraussichtlich bis zum 14. Oktober an die Depotbanken der Verkäufer fließen, teilte der Wohnimmobilienkonzern nach Ablauf der regulären Annnahmefrist in Bochum mit.

Die verbliebenen Deutsche-Wohnen-Aktionäre können ihre Anteile nun im Rahmen einer Nachfrist noch zum angebotenen Preis von 53 Euro andienen. Diese beginnt am Freitag und läuft bis einschließlich 21. Oktober.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2021 01:53 ET (05:53 GMT)