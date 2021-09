Vonovia könnte Mindestannahmequote bei Dt Wohnen streichen - Zeitung

GO

Heute im Fokus

DAX schließt in Gewinnzone -- Hellman & Friedman legt bei zooplus nach -- United Internet beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitig -- BMW, Valneva, BioNTech, Fraport im Fokus

Vonovia kommt bei Deutsche-Wohnen-Aktionären nur langsam voran - Streicht Vonovia die Annahmeschwelle? Urteil in Amsterdam - Taxidienst Uber muss Fahrer fest anstellen. Amazon eröffnet umgebautes Logistikzentrum mit Roboterbetrieb. Epic Games geht in Berufung gegen App-Store-Urteil. T-Mobile US bietet Handys und Tarife bald bei Walmart.