Vonovia platziert nahezu alle neue Aktien aus Kapitalerhöhung für Übernahme

BOCHUM (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) ist bei seiner Kapitalerhöhung während der Bezugsfrist nahezu sämtliche angebotenen Aktien losgeworden. Von den angebotenen rund 201,3 Millionen Stückaktien seien bis zum 7. Dezember Bezugsrechte für rund 198,5 Millionen Papiere ausgeübt worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bochum mit. Dies entspreche einer Bezugsquote von 98,59 Prozent.

Die verbleibenden rund 2,83 Millionen neuen Aktien sollen nun in Kürze institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zum Kauf angeboten werden, wie es weiter hieß.

Vonovia hatte im November angekündigt, sich mit der Kapitalerholung rund 8 Milliarden brutto für die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) besorgen zu wollen./tav/mis