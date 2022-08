Vonovia prüft neue Strukturen für Langfrist-Kapitalallokation

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia will seine Kapitalallokation effizienter gestalten und evaluiert derzeit "mögliche neue Strukturen" wie den langfristigen Portfolio-Verkauf und den Einstieg neuer Langfrist-Investoren.

Zum einen sollen laut Mitteilung Portfolios von Wohnungen und Mehrfamilienhäuser über einen längeren Zeitraum verkauft werden. Der Bochumer DAX-Konzern habe verschiedene, für einen Verkauf geeignete Portfolios ermittelt. Zum anderen prüft das Unternehmen die Möglichkeit, neue, langfristig orientierte Investoren-Gruppen als Partner ins Boot zu nehmen - als direkter Minderheitsinvestor in ein Portfolio. Dazu würden aktuell die "wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft". Vonovia will hierbei Mehrheitseigentümer und Bewirtschafter über die eigene digitale Bewirtschaftungsplattform bleiben.

Im sich verändernden Marktumfeld will die Vonovia SE so sicherstellen, "auch künftig über alle notwendigen Mittel zu verfügen", um die Interessen aller Stakeholder - also Mieter, Investoren, Mitarbeiter und Gesellschaft - "vernünftig auszubalancieren" und den Herausforderungen wie Klimaschutz, Wohnungsmangel und Demografie gerecht zu werden.

