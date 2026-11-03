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Aktienbewertung

Vonovia SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Vonovia SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Vonovia SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.38 EUR 0.00 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren.

Aktienanalyse online: Die Vonovia SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:02 Uhr 0,1 Prozent auf 16,41 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 21,91 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1.112.876 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 29,2 Prozent. Voraussichtlich am 04.11.2026 wird Vonovia SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

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Datum Rating Analyst
13:16 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
09:26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.

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