Aktie unter die Lupe

Die Vonovia SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 34,30 auf 34,20 Euro leicht gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Conviction Buy List" mit den überzeugendsten Empfehlungen der Investmentbank. Analyst Jonathan Kownator passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an aktuelle Marktdaten und die Nachrichtenlage an. Der operative Trend sei positiv. Die Wahl des Berliner Senats im September sorge derweil mit einem wohl knappen Rennen für Verunsicherung. Kownator hob zudem hervor, dass sich die Aktie von ihrer üblicherweise negativen Korrelation mit der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zuletzt klar abgekoppelt habe.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Anleger zeigten sich um 11:42 Uhr bei der Vonovia SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 20,76 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 64,74 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 456.570 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 10,4 Prozent. Am 05.08.2026 dürfte Vonovia SE die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:49 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.