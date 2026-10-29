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Aktuelle Analyse

Vonovia SE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy

Vonovia SE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy

Diese Empfehlung gibt Jefferies & Company Inc. für die Vonovia SE-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
15.96 EUR -0.30 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat Vonovia mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die gekürzten Wachstumsziele des Immobilienkonzerns deuteten auf begrenzte Auswirkungen insbesondere für seine Gewinnerwartungen hin, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Erwartungen an die mittelfristige operative Geschäftsdynamik dürften deutlicher zurückgehen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Vonovia SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:26 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 15,93 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 44,38 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.320.603 Vonovia SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 31,2 Prozent. Die Vonovia SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
12:41 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
12:01 Vonovia SE Buy UBS AG
10:01 Vonovia SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:36 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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