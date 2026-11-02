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Aktie auf dem Prüfstand

Vonovia SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt

Vonovia SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt

Goldman Sachs Group Inc. hat die Vonovia SE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,40 auf 18,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der neue Ausblick des Immobilienkonzerns rücke die Balance zwischen Wachstum, Ausschüttungen und Schuldenabbau stärker in den Fokus, schrieb Jonathan Kownator am Freitagabend in seinem Resümee der Neunmonatszahlen. Das Risiko der Vergesellschaftung von Wohnungen in Berlin bleibe präsent.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Vonovia SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 14:34 Uhr 0,3 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 12,10 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 686.593 Vonovia SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 29,9 Prozent nach unten. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

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Datum Rating Analyst
14:51 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Vonovia SE Buy UBS AG
29.10.26 Vonovia SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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