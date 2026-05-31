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Vonovia SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

01.06.26 10:19 Uhr
Warum Anleger jetzt auf die Vonovia SE-Aktie blicken sollten: Goldman Sachs Group Inc. hat gesprochen | finanzen.net

Goldman Sachs Group Inc. hat die Vonovia SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

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Aktien
Vonovia SE
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,80 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:03 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 21,26 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 61,34 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 268.121 Vonovia SE-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 8,2 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Vonovia SE am 05.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

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