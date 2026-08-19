Vonovia SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Vonovia SE-Analyse im Fokus

21.08.26 14:22 Uhr

Vonovia SE-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Pierre-Emmanuel Clouard einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" belassen. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard schaute am Freitag auf die Nettoanfangsrenditen in der europäischen Immobilienbranche, also die Verhältnisse zwischen tatsächlichen Mieterträgen und dem in die Immobilien geflossenen Kapital. Mit Blick auf die Juli-Daten der tatsächlich eingepreisten Renditen zeichne sich keine Erholung der Immobilienbewertungen ab, so der Experte. Die Portfoliowerte deutscher Wohnimmobilienunternehmen seien sogar eher rückfallgefährdet.

Aktienbewertung im Detail: Die Vonovia SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 19,95 EUR nach. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 612.983 Vonovia SE-Aktien. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 13,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.