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Vonovia SE-Analyse im Fokus

Vonovia SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Vonovia SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Vonovia SE-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Pierre-Emmanuel Clouard einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
19.98 EUR -0.03 EUR -0.15 %
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" belassen. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard schaute am Freitag auf die Nettoanfangsrenditen in der europäischen Immobilienbranche, also die Verhältnisse zwischen tatsächlichen Mieterträgen und dem in die Immobilien geflossenen Kapital. Mit Blick auf die Juli-Daten der tatsächlich eingepreisten Renditen zeichne sich keine Erholung der Immobilienbewertungen ab, so der Experte. Die Portfoliowerte deutscher Wohnimmobilienunternehmen seien sogar eher rückfallgefährdet.

Aktienbewertung im Detail: Die Vonovia SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 19,95 EUR nach. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 612.983 Vonovia SE-Aktien. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 13,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

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DatumRatingAnalyst
14:21 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Vonovia SE Kaufen DZ BANK
05.08.26 Vonovia SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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