Vonovia SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

Experten-Analyse

03.11.26 09:30 Uhr

Die detaillierte Analyse des Vonovia SE-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Neil Green durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 26,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den anstehenden detaillierten Zahlen für das dritte Quartal habe er einige seiner Prognosen für den Immobilienkonzern nach den Eckdaten und dem eingetrübten Jahresausblick etwas konservativer gestaltet, schrieb Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

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Das Papier von Vonovia SE legte um 09:13 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 16,52 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 48,31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 251.811 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 28,7 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Vonovia SE wird am 04.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 23:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.