Vonovia SE-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie

Aktienempfehlung

29.10.26 12:04 Uhr

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Vonovia SE-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Wohnimmobilienkonzern vorsichtiger werde, sei den höheren Zinsen und dem damit anspruchsvoller gewordenen Finanzierungs- und Transaktionsumfeld geschuldet, schrieb Charles Boissier am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Er verwies auf den nach unten angepassten Ausblick für 2026, erste Signale für 2027 sowie die gesenkten Ziele für 2028.

Aktienanalyse online: Die Vonovia SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 4,4 Prozent auf 15,75 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 46,03 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.817.718 Vonovia SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 32,0 Prozent. Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.