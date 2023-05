Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach Insidertrade

Aktien in diesem Artikel Vonovia 18,77 EUR

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 08.05.2023 bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Am 09.05.2023 wurde der Deal offiziell gemacht. 5.500 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien für jeweils 18,29 EUR kaufte am 08.05.2023 Grosse, Philip, Vorstand. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,80 Prozent auf 18,45 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,20 Prozent auf 18,19 EUR. Letztlich wurden via FSE 28.536 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft. Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Wert wird an der Börse aktuell auf 14,37 Mrd. Euro beziffert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 795.849.984 Papiere.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 24.03.2023 erfasst. 10.000 Anteile für jeweils 16,95 EUR kaufte Aufsichtsrat, Ulbrich, Christian bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) damals an.

