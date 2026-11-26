DOW JONES--Vonovia und der Freistaat Bayern wollen in den kommenden fünf Jahren mehrere Milliarden Euro in Wohnungsbau und Quartiersentwicklung in Bayern investieren. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden, wie Vonovia mitteilte. Laut Absichtserklärung entfallen dabei auf Vonovia im Zeitraum bis 2031 Investitionen von insgesamt rund 2,1 Milliarden Euro in Bayern.

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Die Vereinbarung sehe "Investitionen in Milliardenhöhe in Bayern" vor, die "ab sofort bis 2031 in neue Wohnungen, in Maßnahmen im Wohnungsbestand wie beispielsweise energetische Modernisierungen sowie in die Weiterentwicklung der Quartiere in Bayern fließen" sollen.

"Entscheidend ist, dass aus gemeinsamen Zielen konkrete Projekte werden", sagte Vonovia-CEO Luka Mucic beim Spatenstich für 62 neue Wohnungen in München. Auf dieser Grundlage plane der Konzern "bis 2031 konsequent in Wohnungen und Quartiere im Freistaat zu investieren".

Im Zuge der Absichtserklärung wollten die Parteien prüfen, bei welchen Projekten in Bayern standardisierte Planungsund Genehmigungsabläufe, serielle oder typisierte Bauweisen, pragmatische Stellplatz- und Mobilitätskonzepte oder Planungsansätze nach dem Gebäudetyp-E sowie auskömmliche Finanzierungsmöglichkeiten zu einer schnelleren und kostengünstigeren Umsetzung von Wohnungsprojekten beitragen können.

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"Mit dem Bauturbo investieren wir allein in diesem Doppelhaushalt 3,6 Mrd. Euro in die Wohnraumförderung", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Bayern setze sich im Bund "für steuerliche Entlastungen, degressive Abschreibungen und weitere Sonderabschreibungen ein" und erhöhe die Grunderwerbsteuer nicht. Die Bemühungen hätten Erfolg, fast jede vierte neue Wohnung in Deutschland entstehe in Bayern.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2026 09:12 ET (14:12 GMT)