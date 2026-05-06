DAX24.919 +2,1%Est506.027 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,58 +2,3%Nas25.839 +2,0%Bitcoin68.908 -0,6%Euro1,1749 ±-0,0%Öl101,7 -0,2%Gold4.715 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, Fluence Energy, IonQ im Fokus
Top News
Snap-Aktie gibt nach: Verlust kleiner geworden - Erlöse gestiegen Snap-Aktie gibt nach: Verlust kleiner geworden - Erlöse gestiegen
Swiss Re-Aktie: Geringe Katastrophenschäden stützen das Ergebnis Swiss Re-Aktie: Geringe Katastrophenschäden stützen das Ergebnis
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vonovia verdient unter dem Strich etwas weniger - Jahresziele bestätigt

07.05.26 07:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
23,02 EUR 0,67 EUR 3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) hat im ersten Quartal vor allem von höheren Mieteinnahmen profitiert. Aber auch im Geschäft mit Zusatzleistungen steuerte zum Zuwachs des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) bei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auf den Gewinn drückten hingegen höhere Finanzierungskosten. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen, zugleich bleibt der Abbau der Schulden im Fokus.

Vonovia profitiert weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die monatliche Miete stieg in den ersten drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich auf im Schnitt 8,46 Euro pro Quadratmeter - das waren 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Auch im operativen Geschäft lief es für das Unternehmen weiterhin gut: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte auch dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Immobilie im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 711,6 Millionen Euro zu. Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre anfallende bereinigte Gewinn vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um 7,2 Prozent auf 365,6 Millionen Euro zurück./mne/stk

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
28.04.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
30.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
30.03.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.04.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
30.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
20.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen