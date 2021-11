Vonovia verzeichnet Gewinnplus und hebt Prognose an

Düsseldorf (Reuters) - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia sieht sich mit einem Gewinnplus und einer erhöhten Prognose im Rücken gerüstet für die Integration des kleineren Rivalen Deutsche Wohnen.

In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group FFO) - die bei Immobilienfirmen zentrale Kennziffer - etwa durch organisches Wachstum wie Neubau und Modernisierung von Wohnungen um 12,9 Prozent auf 1,147 Milliarden Euro, wie der Bochumer Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. "Wir können mit der bisherigen Unternehmensentwicklung in diesem Jahr zufrieden sein und erhöhen nochmals unsere Prognose", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch. Er sieht Vonovia weiter auf Wachstumskurs. Eine Entscheidung über einen Einstieg beim kriselnden Konkurrenten Adler Group will Buch im kommenden Jahr fällen.

Im laufenden Jahr traut sich Vonovia höhere Gewinne zu. Der Group FFO wird nun für 2021 in einer Bandbreite zwischen 1,52 bis 1,54 Milliarden Euro erwartet, zuvor waren es zwischen 1,465 und 1,515 Milliarden Euro gewesen. Zudem vermeldeten die Bochumer einen deutlichen Wertanstieg ihrer Immobilien von rund 1,6 Milliarden Euro im Quartal. Zum Jahresende wird ein weiterer Wertanstieg zwischen 1,8 Milliarden Euro und 2,6 Milliarden Euro erwartet. Auch die Deutsche Wohnen vermeldete eine Aufwertung ihres Immobilienbestandes, der Zuwachs beläuft sich auf rund eine Milliarde Euro im Vergleich zur letzten Bewertung Ende Juni.

Vonovia hatte im Oktober im dritten Anlauf den Konkurrenten Deutsche Wohnen geschluckt, nach Ablauf der zweiten Annahmefrist halten die Bochumer 87,6 Prozent an der bisherigen Nummer zwei in der Branche. Vonovia hat für Deutsche-Wohnen-Aktien rund 17 Milliarden Euro ausgegeben und bewirtschaftet nach der Mega-Fusion der beiden Konzerne rund 568.000 Wohnungen. Zur Finanzierung des Deals hatte sich Vonovia eine knapp über 20 Milliarden Euro schwere Brückenfinanzierung gesichert und angekündigt, eine bis zu acht Milliarden Euro umfassende Kapitalerhöhung in die zu Wege leiten. Diese werde bald kommen, sagte Buch nun. Vonovia hatte sich jüngst auch eine Kaufoption für 13,3 Prozent der Anteile an der Adler Group gesichert. Über einen Einstieg werde Vonovia 2022 nach der Integration der Deutsche Wohnen entscheiden, sagte Buch.