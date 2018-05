Vonovia will bis zu 1 Mrd Euro Bruttoerlös aus Kapitalerhöhung

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vonovia SE will ihr Kapital im Zuge der geplanten, 900 Millionen Euro teuren Übernahme des schwedischen Immobilienunternehmens Victoria Park substanziell erhöhen.

Vorstand und Aufsichtsrat des Bochumer DAX-Unternehmen haben beschlossen, das Grundkapital durch Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Angestrebt wird ein Bruttoerlös von bis zu 1 Milliarde Euro.

Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding. Dabei werden die Aktien ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung unmittelbar im Anschluss an diese Mitteilung angeboten.

Die neuen Aktien sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt.

Die Anzahl der auszugebenden Aktien, der Platzierungspreis und der endgültige Emissionserlös werden nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich noch in Laufe des Donnerstag bekannt gegeben. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 8. Mai zum Handel zugelassen und am 10. Mai in die bestehende Notierung im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg einbezogen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll unter anderem für die Übernahme der Victoria Park AB verwendet werden.

Vonovia unterliegt einer Lock-up-Verpflichtung von 90 Tagen, wobei verschiedene Ausnahmen bestehen.

Vonovia hatte am Donnerstagmorgen angekündigt, das Übernahmeangebot vollständig über neue Kredite zu finanzieren. Zugleich hieß es, dass im Zuge dieser Transaktion Eigenkapital von rund 1 Milliarde Euro aufgenommen werden könnte - ob, wann und in welcher Form, hänge von den Marktgegebenheiten ab.

