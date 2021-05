Vonovia will internationale Expansion fortsetzen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia schaltet nach der erfolgreichen Integration des Zukaufs des schwedischen Wohnungsunternehmens Hembla wieder auf Wachstum und sucht international nach geeigneten Wohnungsportfolios. "Wir sind jetzt gerade sehr mutig, was das Ausland angeht", sagte Vonovia-CEO Rolf Buch in der Medien-Telefonkonferenz. Man hoffe, in den kommenden Jahren fündig zu werden. In Frage kämen Länder, in denen der Konzern bereits präsent ist, wie zum Beispiel Niederlande und Schweden. Aber auch Dänemark sei "nicht grundsätzlich auszuschließen", Kopenhagen sei leicht erreichbar vom schwedischen Malmö, wo Vonovia präsent ist. Frankreich käme generell auch in Frage, allerdings müsste sich im dortigen Markt regulatorisch "noch etwas ändern", bevor das Nachbarland interessant für Zukäufe durch Vonovia werde.

Mit der Integration von Hembla auf eine einheitliche Plattform habe Vonovia bewiesen, dass das skalierbare Modell von Vonovia auch in vergleichbaren, internationalen Märkten umsetzbar sei, so Buch. "Wir können es jetzt außerhalb Deutschlands", sagte Buch. Das sei für die langfristige Perspektive von Vonovia wichtig.

Durch das Zusammengehen in Schweden seien zum Beispiel die Finanzierungsbedingungen besser, die Zinszahlungen niedriger geworden, man spare Kosten durch eine anstatt zwei Managementstrukturen, und das Geschäft sei digitaler geworden, sagte Buch. Die Integration sei einher gegangen mit einem signifikanten Stellenabbau in Schweden auf Managementebene, so Buch. Zahlen wollte er nicht nennen. Buch bekräftigte, dass Vonovia für 2021 rund 30 Millionen Euro an finanziellen und operativen Synergien von der Hembla-Integration erwartet, ab 2022 sollen dies jährlich 36 Millionen Euro sein. Übertragen auf einen großen Markt wie Deutschland wären die erreichten Synergien 10mal so hoch, rechnete Buch.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2021 02:47 ET (06:47 GMT)