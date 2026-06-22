Vonovia will Wandelanleihen über 750 Millionen Euro begeben
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BOCHUM (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) will über die Ausgabe von Wandelanleihen 750 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einsammeln. Die Papiere sollen in einer beschleunigten Privatplatzierung Interessenten außerhalb der USA angeboten werden, wie das DAX-Unternehmen am Dienstag in Bochum mitteilte. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre werde dabei ausgeschlossen.
Die bis zum 30. Juni 2031 laufenden Papiere werden ohne laufende Verzinsung mit einem Nennwert von 100.000 Euro pro Stück begeben. Sie können in Vonovia-Aktien gewandelt oder alternativ in bar zurückgezahlt werden. Dabei werde die Anleihe mit einer Wandlungsprämie von 35 bis zu 40 Prozent auf den Referenzkurs der Aktie angeboten. Ohne Wandlung, Rückkauf oder Zurückzahlung ergebe sich bis zur Fälligkeit eine Rendite von 1,625 bis zu 2,125 Prozent pro Jahr. Der Rückzahlungsbetrag liegt je nach endgültiger Ausgestaltung zwischen 108,43 und 111,15 Prozent des Nennwerts, wie es weiter hieß.
Den Nettoerlös will Vonovia für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Refinanzierung von Schulden verwenden. Die endgültigen Konditionen sollen noch im Tagesverlauf festgelegt werden. Die Anleihen sollen dann voraussichtlich am letzten Tag des laufenden Monats Juni ausgegeben werden./tav/stk
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|Vonovia SE Buy
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|Vonovia SE Buy
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|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Analyst
|17.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.2026
|Vonovia SE Buy
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|01.06.2026
|Vonovia SE Buy
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|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.06.2026
|Vonovia SE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.2026
|Vonovia SE Market-Perform
|Bernstein Research
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|Vonovia SE Hold
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|05.05.2026
|Vonovia SE Hold
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|Vonovia SE Hold
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