DAX24.837 -1,2%Est506.247 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 -3,8%Nas26.167 -1,3%Bitcoin55.086 -1,6%Euro1,1438 +0,1%Öl76,80 -1,7%Gold4.120 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler, Infineon, ASML, RWE, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing im Fokus
Top News
adidas-Aktie tiefer: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet adidas-Aktie tiefer: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet
DWS-Aktie profitiert von Exane-Empfehlung DWS-Aktie profitiert von Exane-Empfehlung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vonovia will Wandelanleihen über 750 Millionen Euro begeben

23.06.26 08:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
20,34 EUR -0,41 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BOCHUM (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) will über die Ausgabe von Wandelanleihen 750 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einsammeln. Die Papiere sollen in einer beschleunigten Privatplatzierung Interessenten außerhalb der USA angeboten werden, wie das DAX-Unternehmen am Dienstag in Bochum mitteilte. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre werde dabei ausgeschlossen.

Die bis zum 30. Juni 2031 laufenden Papiere werden ohne laufende Verzinsung mit einem Nennwert von 100.000 Euro pro Stück begeben. Sie können in Vonovia-Aktien gewandelt oder alternativ in bar zurückgezahlt werden. Dabei werde die Anleihe mit einer Wandlungsprämie von 35 bis zu 40 Prozent auf den Referenzkurs der Aktie angeboten. Ohne Wandlung, Rückkauf oder Zurückzahlung ergebe sich bis zur Fälligkeit eine Rendite von 1,625 bis zu 2,125 Prozent pro Jahr. Der Rückzahlungsbetrag liegt je nach endgültiger Ausgestaltung zwischen 108,43 und 111,15 Prozent des Nennwerts, wie es weiter hieß.

Den Nettoerlös will Vonovia für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Refinanzierung von Schulden verwenden. Die endgültigen Konditionen sollen noch im Tagesverlauf festgelegt werden. Die Anleihen sollen dann voraussichtlich am letzten Tag des laufenden Monats Juni ausgegeben werden./tav/stk

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
17.06.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.06.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
01.06.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17.06.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.06.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.06.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
12.05.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
08.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
05.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
30.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
31.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen