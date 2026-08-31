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Vor Bilanzvorlage

Ausblick: Broadcom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Broadcom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von Broadcom.

Werte in diesem Artikel
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Broadcom
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Broadcom lädt am 02.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

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41 Analysten schätzen im Schnitt, dass Broadcom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,850 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Broadcom in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 37 Analysten durchschnittlich bei 29,24 Milliarden USD im Vergleich zu 15,95 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 49 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,60 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,77 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 47 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 105,75 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 63,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
31.08.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.

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