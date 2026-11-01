Vor Biopharma präsentierte Quartalsergebnisse
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Vor Biopharma hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vor Biopharma ein Ergebnis je Aktie von -121,630 USD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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