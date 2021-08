Vor Bund-Länder-Treffen: Wirtschaft fordert klaren Corona-Fahrplan

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsverbände haben von Bund und Ländern einen klaren Corona-Fahrplan gefordert, der nicht zu Lasten von Unternehmen gehen dürfe. "Ein erneuter, für den deutschen Mittelstand katastrophaler Lockdown muss jetzt verbindlich ausgeschlossen werden", heißt es in einem Brief des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Chef Armin Laschet. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

Am Dienstag wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundesregierung angesichts steigender Coronazahlen über das weitere Vorgehen beraten.

In dem Brief an Laschet schreibt BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger: "Jetzt muss Klarheit darüber geschaffen werden, wie die Politik in den nächsten Monaten der Pandemie handeln will, damit nicht nur die Gesundheit, sondern auch der Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land gesichert werden. Ein ganzheitliches Bild zur Bewertung der pandemischen Lage erschließt sich dabei nur, wenn neben der Inzidenzzahl und dem R-Wert auch weitere Kennziffern wie die Hospitalisierungsrate oder die Auslastung der Intensivbetten berücksichtigt werden."

Auch andere Wirtschaftsverbände warnten vor einem erneuten Lockdown. "Das würden viele Geschäfte nicht mehr verkraften", hatte der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands HDE, Stefan Genth, der "Welt" gesagt. "Die Zeiten dieses tumben Holzhammers müssen vorbei sein." Das Treffen der Regierungschefs müsse stattdessen ein Signal der Hoffnung und ein Impuls für die Impfkampagne setzen.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag mahnte, der Konjunkturaufschwung der Wirtschaft dürfe nicht gefährdet werden. "Die aktuelle Erholung der deutschen Wirtschaft darf nicht darüber hinwegtäuschen: Das Bruttoinlandsprodukt liegt noch immer deutlich unter Vorkrisenniveau", hatte Ilja Nothnagel, Mitglied der DIHK-Hauptgeschäftsführung, der "Rheinischen Post" gesagt. Die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Monate hänge sehr vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. "Wichtiges Ziel ist es, Unternehmensschließungen mit ihren oft gravierenden Folgen zu vermeiden."/hoe/DP/jha