Rheinmetall-Aktie: Analyst setzt auf starke Zahlen – doch jetzt zählt eine andere Kennzahl

Vor den Quartalszahlen

03.11.26 11:57 Uhr

Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Rheinmetall richtet sich der Blick der Analysten auf mehr als nur Umsatz und Gewinn: Eine zentrale Kennzahl könnte über den Aktienkurs entscheiden.

• Die Quartalszahlen am Donnerstag werden genau beobachtet, um die zukünftige Dynamik des Unternehmens, insbesondere bei Aufträgen und Liquidität, zu beurteilen.

• Die Aktie steht seit dem Sommer unter Druck, doch das solide Quartal und die Auftragslage könnten die Erholung fördern, wobei Auftragsbestand und Cashflow entscheidend sind.

Jefferies hält vor den Quartalszahlen an der Kaufeinstufung für Rheinmetall fest

Das Kursziel liegt trotz gesenkter Umsatzprognose klar über dem Kursniveau

Auftragsbestand und Cashflow entscheiden, ob die Aktie zum Kursziel aufholt

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Die Experten von Jefferies haben die Rheinmetall-Aktie am Montag vor den Zahlen zum dritten Quartal auf Buy belassen, das Kursziel beträgt unverändert 1.350 Euro. Gemessen am aktuellen XETRA-Kurs von 1.000,20 Euro (+0,02 Prozent im Vortagesvergleich) liegt das Ziel deutlich oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Analystin Chloe Lemarie rechnet mit einem soliden Quartal. Bemerkenswert ist das Votum, weil die Aktie seit dem Sommer spürbar unter Druck steht.

Gegenwind seit dem Aus für die F126

Den Ausschlag gab das Ende des Fregattenprogramms F126 Ende Juni. Rheinmetall senkte daraufhin die Umsatzprognose für 2026 auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro, zuvor hatte der Konzern 14,0 bis 14,5 Milliarden Euro angepeilt. Auch Jefferies nahm die Erwartungen zurück: Im Mai hatte das Kursziel noch bei 2.220 Euro gelegen - am 10. Juli stand es nur noch bei 1.300 Euro. Nach den Halbjahreszahlen hob Lemarie es dann wieder leicht an. Die Stimmung verbessere sich, entscheidend seien Auftragslage und deren Umsetzung, begründete sie den Schritt.

Jefferies erwartet Rückenwind aus Waffen und Munition

Lemarie zufolge dürfte der Konzern im dritten Quartal vom Waffen- und Munitionsgeschäft profitiert haben. Laut Marketscreener erwartet Jefferies ein Umsatzplus von 39 Prozent und einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses um 51 Prozent. Damit würde Rheinmetall das Tempo des ersten Halbjahres halten, in dem der Umsatz laut Halbjahresfinanzbericht um gut 39 Prozent zulegte. Beim Ergebnis fiel der Sprung schon im Sommer deutlicher aus: Die operative Marge kletterte im zweiten Quartal auf 17,1 Prozent nach 13,4 Prozent im Vorjahresquartal. Die Prognosesenkung hat die Ertragsdynamik also bislang nicht gebremst.

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Auftragsbestand und Cashflow als Prüfstein für die Rheinmetall-Aktie

Ob die Dynamik trägt, hängt an den neuen Aufträgen. Rheinmetall bezifferte den Auftragsbestand im Halbjahresbericht auf 80,5 Milliarden Euro nach knapp 56 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Lemarie rät Anlegern, auf Aussagen zum avisierten Bestand zu achten. Beim Ziel von mehr als 100 Milliarden Euro sieht Jefferies zwei Unsicherheiten: eine mögliche Verschiebung des Arminius-Vertrags und eine zunächst begrenzte italienische Auftragstranche.

Der zweite Prüfstein ist die Liquidität. Der operative Free Cashflow lag im ersten Halbjahr bei minus 1,6 Milliarden Euro, was das Unternehmen mit Vorratsaufbau und höherer Kapitalbindung für das angestrebte Wachstum begründet. Neue Bestellungen würden zeigen, ob das Bestandsziel erreichbar bleibt, der Cashflow, ob sich der Vorratsaufbau auszahlt. An beiden Größen entscheidet sich, ob die Aktie den Abstand zum Kursziel verkürzen kann.

Rheinmetall-Zahlen am Donnerstag mit Spannung erwartet

Rheinmetall legt die Quartalsmitteilung am Donnerstag vor. Beobachtungspunkt ist die Telefonkonferenz dazu: Jefferies erwartet Klarheit zu den Auftragseingängen im vierten Quartal, zum deutschen Haushaltsentwurf für 2027 und zur geplanten Werftübernahme. Dort wird sich zeigen, ob das Management die Zuversicht der Analystin stützt.

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Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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