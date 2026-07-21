SAP-Aktie vor Zahlen: Das erwarten die Analysten für das zweite Quartal

Vor den Zahlen

22.07.26 13:57 Uhr

Vor der Bilanz am Donnerstagabend erwarten Analysten spürbar mehr Umsatz und Gewinn, die SAP-Aktie gibt vorab dennoch leicht nach.

• Die SAP-Aktie notiert vor den Zahlen im Minus, wird jedoch von Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 200,92 Euro und einem Aufwärtspotenzial von etwa 47 % beobachtet.

• Die Erwartungen für das zweite Quartal liegen bei einem Umsatz von rund 9,85 Milliarden Euro und einem Gewinn je Aktie von 1,76 Euro, mit positiven Prognosen für das Gesamtjahr.

SAP legt am Donnerstag Zahlen zum zweiten Quartal vor

Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnplus

Die SAP-Aktie notiert vor den Zahlen im Minus

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Bei SAP richtet sich der Blick auf die Bücher: Europas größter Softwarekonzern legt am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vor. Im Vorfeld zeigt sich die SAP-Aktie zurückhaltend und gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,67 Prozent auf 135,50 Euro nach. Für den DAX ist es einer der meistbeachteten Zahlentermine des Quartals.

Das erwarten die Analysten für das zweite Quartal

Für das abgelaufene Quartal rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Umsatz von 9,85 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von gut neun Prozent gegenüber den 9,03 Milliarden Euro aus dem Vorjahresquartal. Beim Gewinn je Aktie liegt die Konsensschätzung bei 1,76 Euro, nach 1,46 Euro ein Jahr zuvor. Die Erwartungen sind damit klar von Wachstum geprägt.

Blick auf das Gesamtjahr

Auch für das laufende Geschäftsjahr fallen die Prognosen zuversichtlich aus. 28 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,19 Euro, nach 6,14 Euro im Vorjahr. Der Umsatz soll demnach auf 40,18 Milliarden Euro steigen, verglichen mit 36,80 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Im Zentrum der Aufmerksamkeit dürfte traditionell das Cloud-Geschäft stehen, dessen Wachstumstempo für die Bewertung des Konzerns entscheidend ist, ebenso wie eine Bestätigung der Jahresziele.

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SAP-Aktie vor den Zahlen unter Beobachtung

Die SAP-Aktie hatte zuletzt nachgegeben und zählte in den vergangenen Wochen zu den schwächeren Werten im Leitindex. Die Analysten zeigen sich dennoch mehrheitlich zuversichtlich: Zuletzt standen bei TipRanks 13 Kaufempfehlungen drei neutralen Einschätzungen und einem Sell-Rating gegenüber. Basierend auf den Einschätzungen der 17 Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten Kursziele für SAP auf Sicht von 12 Monaten abgegeben haben, liegt das durchschnittliche Kursziel liegt bei 200,92 Euro. Die Prognosen variieren zwischen einem Höchstwert von 260,00 Euro und einem Tiefstwert von 164,00 Euro. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von 47,28 Prozent gegenüber dem Vortagesschlusskurs von 136,42 Euro. Seit dem 22. Juni befindet sich der Konzern zudem in der sogenannten Quiet Period und äußert sich bis zur Veröffentlichung nicht zur Geschäftslage. Ob die Zahlen den zuletzt vorsichtigen Ton am Markt drehen, entscheidet sich am Donnerstagabend.

Julia Walter, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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