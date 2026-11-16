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Vor DFB-Abschied: Adidas verliert nächsten Deal an Nike

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NYON (dpa-AFX) - Nach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verliert der deutsche Sportartikelhersteller adidas auch den Vertrag für den Champions-League-Ball an Konkurrent Nike. Diese Entscheidung gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) wenige Stunden vor dem letzten Länderspiel von Jürgen Klopps Mannschaft im Adidas-Outfit in der Nations League heute (20.45 Uhr/ARD) in Berlin gegen die Niederlande bekannt.

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Ab der Saison 2027/28 wird Nike bei den Männern die offiziellen Spielbälle für die Champions League, die Europa League und die Conference League sowie für den Superpokal, die Youth League und die Futsal Champions League liefern. Die Vereinbarung läuft bis 2031. Adidas hatte den Spielball seit 2001 gestellt.

Der Vertrag gehe auf ein "hart umkämpftes" Ausschreibungsverfahren zurück, teilte der Dachverband mit. Erstmals werden alle drei Vereinswettbewerbe der UEFA bei den Männern denselben offiziellen Spielballausstatter haben. Nach unbestätigten Informationen von "The Athletic" zahlt Nike jährlich umgerechnet rund 40 Millionen Euro.

Nach mehr als 70 Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Adidas. Ab dem 1. Januar wird der DFB von Konkurrent Nike, der aktuell in der Krise steckt, für 100 Millionen Euro im Jahr ausgestattet.

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"Dies ist ein langfristiges Engagement für Nike", sagte der Vizepräsident des US-Unternehmens für den Bereich Fußball, Camilo Andrade, zum Deal mit dem Königsklassenball. "Wir werden den Athleten Gehör schenken, die Grenzen der Innovation erweitern, das Ansehen und die Tradition dieser Wettbewerbe würdigen und dafür sorgen, dass der Ball den Instinkt, die Kreativität und die Freude verkörpert, die der Fußball Milliarden von Fans beschert."/mom/DP/zb

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Datum Rating Analyst
13.11.26 adidas Outperform Bernstein Research
10.11.26 adidas Outperform Bernstein Research
03.11.26 adidas Overweight Barclays Capital
03.11.26 adidas Sell UBS AG
30.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG

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