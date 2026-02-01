DAX25.081 +0,2%Est506.080 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +3,4%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.906 +1,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,49 -0,6%Gold5.039 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: Das beträgt die Infineon-Dividendenausschüttung DAX 40-Titel Infineon-Aktie: Das beträgt die Infineon-Dividendenausschüttung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vor Entscheidung

Trump pocht auf Recht, Zölle verhängen zu dürfen

20.02.26 08:14 Uhr
Handelsstrategie: Trump verteidigt Zollrecht | finanzen.net

Kurz vor einer möglichen Entscheidung des Obersten US-Gerichts über die Rechtmäßigkeit weitreichender Zölle hat US-Präsident Donald Trump diese erneut gerechtfertigt.

"Die Formulierung ist eindeutig: Als Präsident habe ich das Recht dazu, Zölle aus Gründen der nationalen Sicherheit gegen Länder zu erheben, die uns jahrelang ausgebeutet haben", sagte er auf einer Veranstaltung in Rome im US-Bundesstaat Georgia.

Wer­bung

Trump nutzte das Podium, um auf vermeintliche Handelsungleichgewichte hinzuweisen und vor Gefahren für die heimische Wirtschaft zu warnen, sollte er keine Zölle erheben dürfen. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hat Trump Zölle gegen zahlreiche Länder verhängt. Experten gehen unterdessen davon aus, dass für Verbraucher die Preise steigen, da Unternehmen die Zölle mindestens teilweise an Konsumenten weiterreichen.

Trump zeigte sich sichtlich verärgert darüber, dass er seit "vielen, vielen Monaten" auf eine Entscheidung des Supreme Courts warten müsse. Am morgigen Freitag könnte dieser final urteilen, ob der Präsident sich bei den Zöllen gegen Dutzende Handelspartner auf ein Notstandsgesetz berufen darf oder nicht.

Der "International Emergency Economic Powers Act" (IEEPA) aus dem Jahr 1977 besagt, dass ein Präsident im Krisenfall Dekrete erlassen kann, ohne den Kongress anrufen zu müssen. Trump argumentierte, ein dauerhaftes Ungleichgewicht im internationalen Handel gefährde die "nationale Sicherheit". und sah den Notstand im Land deshalb als erfüllt an.

Wer­bung

Mehrere US-Unternehmen und Bundesstaaten zogen gegen diese Praxis vor Gericht. Untere Instanzen entschieden zu ihren Gunsten, doch Trump legte Berufung ein, sodass die Zölle zunächst bestehen blieben und das Verfahren schließlich vor dem Supreme Court landete.

/ngu/DP/zb

ROME (dpa-AFX)

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images, Jeff Swensen/Getty Images