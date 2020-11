Vor G20-Gipfel: Gerechte Verteilung der Corona-Impfstoffe gefordert

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gruppe der großen Industrienationen (G20) muss nach der Forderung der Kinderhilfsorganisation World Vision auf ihrem Gipfel am Wochenende für eine gerechte Verteilung der Impfstoffe gegen das Coronavirus sorgen. "Es darf hier nicht zwei Welten geben - reiche und arme Länder", sagte die Sprecherin Silvia Holten am Montag. Bei ihrem virtuellen Treffen unter Vorsitz Saudi-Arabiens müssten sich die G20 nicht nur für die Eindämmung der Pandemie einsetzen, sondern auch für ein Ende von Konflikten, den Kampf gegen den Klimawandel und die Stärkung der Frauenrechte.

"Wir leben in einer globalisierten Welt, in der die Auswirkungen menschlichen Handelns oder Nicht-Handelns weltweit zu spüren sind. So muss es international abgestimmte Aktionspläne geben, um die aktuelle Pandemie und künftige Pandemien zu bekämpfen", sagte Marwin Meier von World Vision. Zudem müssten die sekundären Folgen dringend angegangen werden: "So können Millionen Kinder nicht mehr zur Schule gehen, Eltern haben ihre Lebensgrundlagen verloren und Millionen Kinder zusätzlich leiden an Mangel- und Unterernährung."

Die Hilfsorganisation begrüßt, dass auch Frauen- und Menschenrechte auf der Agenda des Gipfels stehen. Vor allem Gastgeber Saudi-Arabien habe da "noch großen Nachholbedarf". "Sie müssen sich erstmal an die eigene Nase fassen", sagte Holten. "Das Leben der Frauen in Saudi-Arabien wird von Männern dominiert." World Vision kritisierte auch, dass Saudi Arabien seit Jahren in den Krieg im Jemen verstrickt ist. Zwischen 2015 und 2019 seien dort 1700 Schulen angegriffen worden. Zwei Millionen Kinder könnten nicht mehr zur Schule gehen.

Durch die Folgen der Corona-Pandemie sei damit zu rechnen, dass in vielen Regionen der Welt Konflikte wieder aufflammten, wie etwa am Horn von Afrika, Teilen Westafrikas, Irak, Syrien, Afghanistan, warnte World Vision. Solche Konflikte und die Folgen des Klimawandels ließen die Zahl der Menschen auf der Flucht weiter ansteigen./lw/DP/jha