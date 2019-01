Vor geplantem Treffen mit Trump: Kim und Xi üben Schulterschluss

PEKING (dpa-AFX) - Vor einem möglichen zweiten Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seine Nähe zur chinesischen Führung demonstriert. Die Beziehungen beider Länder seien im vergangenen Jahr auf "ein neues Hoch" befördert worden, zitierte ihn Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag nach einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Peking. Der chinesische Staats- und Parteichef sprach demnach von einem "neuen historischen Kapitel" in den gegenseitigen Beziehungen. Der Besuch von Kim fand laut Xinhua in "freundschaftlicher Atmosphäre" statt. Kim hatte bereits am Mittwoch seinen zweitägigen Besuch im Nachbarland beendet - den vierten innerhalb von zehn Monaten. Erste Informationen über die Inhalte der Gespräche veröffentlichte Peking aber erst am Donnerstag./jpt/DP/zb