Ausblick: Commerzbank gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Commerzbank öffnet die Bücher - damit rechnen Analysten.
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Commerzbank wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,731 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 284,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,25 Milliarden EUR - ein Minus von 47,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,14 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 2,06 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,25 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,67 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
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|17.07.26
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|15.07.26
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|Deutsche Bank AG
|14.07.26
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|29.05.26
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|21.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital