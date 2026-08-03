DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,1%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,52 +0,8%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 55.930 +0,6%Euro 1,1554 +0,2%Öl 79,7 +0,4%Gold 4.247 +4,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Vor Kennzahlen

Ausblick: Commerzbank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: Commerzbank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Commerzbank öffnet die Bücher - damit rechnen Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
39.20 EUR -0.21 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Commerzbank wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Werbung

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,731 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 284,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,25 Milliarden EUR - ein Minus von 47,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,14 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 2,06 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,25 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,67 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Aktuelle Commerzbank Aktie News

Werbung

Commerzbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.07.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
29.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
21.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital