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Ausblick: Ericsson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

16.04.26 07:21 Uhr
Ausblick: Ericsson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

Was Experten von der Ericsson-Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
10,15 EUR 0,18 EUR 1,76%
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Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) wird am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 SEK gegenüber 1,24 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Minus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 50,92 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,03 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,24 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,53 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 231,41 Milliarden SEK, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jari J / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

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Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

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23.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
23.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellUBS AG
05.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
22.07.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
23.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
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16.04.2024Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2024Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) BuyJefferies & Company Inc.
08.12.2023Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) BuyJefferies & Company Inc.
18.10.2023Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2023Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.07.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
23.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
16.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.01.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
23.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellUBS AG
05.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
16.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellUBS AG

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