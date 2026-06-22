Ausblick: FedEx verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mit Spannung warten die Anleger auf die FedEx-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
FedEx gibt am 23.06.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,96 USD. Dies würde einer Verringerung von 13,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FedEx 6,88 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,19 Prozent auf 24,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx noch 22,22 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,86 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 16,81 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 93,72 Milliarden USD, gegenüber 87,93 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere FedEx News
Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com
Nachrichten zu FedEx Corp.
Analysen zu FedEx Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2026
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.05.2026
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.2026
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.05.2026
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|12.05.2026
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2026
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.05.2026
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.2026
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.05.2026
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|11.05.2026
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2026
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.2026
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.2026
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.2026
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.2026
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2021
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.2020
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.2019
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2008
|FedEx Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen