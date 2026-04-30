Ausblick: Philips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende Philips-Bilanz.
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Philips wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,202 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,88 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,10 Milliarden EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,940 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,89 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 17,83 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.net
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