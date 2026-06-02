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Vor Monaco-Rennen

Ferrari-Aktie schwächer: Charles Leclerc unterschreibt neuen Vertrag

03.06.26 09:38 Uhr
Ferrari-Aktie schwächelt: Neuer Leclerc-Vertrag rechtzeitig zum Heimspiel unterzeichnet | finanzen.net

Pünktlich zu seinem großen Heimrennen in Monaco hat Charles Leclerc einen neuen Vertrag bei der Scuderia Ferrari unterschrieben. Wie lange das neue Arbeitspapier des 28-Jährigen gültig ist, teilte der italienische Formel-1-Traditionsrennstall allerdings nicht mit.

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Von den kommenden Saisons war die Rede. "Er ist hier, um zu bleiben", schrieb das Team.

Leclerc war 2018 in die Motorsport-Königsklasse eingestiegen, seit 2019 - damals noch an der Seite von Sebastian Vettel - fährt er für Ferrari. Aktuell belegt er den dritten Platz im WM-Klassement hinter den beiden Mercedes-Piloten (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) Kimi Antonelli und George Russell, aber noch vor seinem hochdekorierten Teamkollegen Lewis Hamilton.

Der Vertrag des Briten soll Berichten zufolge bis Ende 2027 gültig sein. Der 41 Jahre alte siebenmalige Weltmeister soll zudem eine Option für eine weitere Saison haben.

"Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Reise mit der Scuderia Ferrari fortzusetzen", sagte Leclerc zu seinem neuen Vertrag: "Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden." Das große Ziel aber bleibt: "Die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen."

Letzter Fahrer-Weltmeister in einem Ferrari ist der Finne Kimi Räikkönen. Im kommenden Jahr wird dieser Triumph 20 Jahre her sein.

Die Ferrari-Aktie notiert im Mailänder Handel zeitweise 1,02 Prozent tiefer bei 301,65 Euro.

/jmx/DP/zb

MONTE CARLO (dpa-AFX)

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com, JEWEL SAMAD_AFP_Getty10

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