Monte dei Paschi-Aktie: Italien verkauft 25-Prozent-Anteil an Monte dei Paschi

Vor Privatisierung

Italien hat einen 25-Prozent-Anteil an der toskanischen Krisenbank Monte dei Paschi verkauft.

Die Aktien seien am Markt platziert worden, teilte das italienische Finanzministerium am Montagabend mit. Die Erlöse bezifferte die Behörde auf 920 Millionen Euro. Die Anteilsscheine seien zu 2,92 Euro je Stück veräußert worden, was einem Abschlag von 4,9 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag entspricht. Nach dem Verkauf der Aktien sei der Anteil der Behörde an Monte dei Paschi auf rund 39 Prozent gesunken.

Der italienische Staat hatte die älteste Bank der Welt 2017 mit 5,4 Milliarden Euro vor dem Kollaps gerettet und im vergangenen Jahr eine Milliarden-Kapitalerhöhung mitgetragen. Im Gegenzug für die Genehmigung der Staatshilfen verlangt die EU eine Privatisierung der Bank in absehbarer Zeit.

Mailand (Reuters)