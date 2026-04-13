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Vor Quartalsbilanz

Ausblick: ASML präsentiert Quartalsergebnisse

14.04.26 07:26 Uhr
ASML-Aktie vor Veröffentlichung von Quartalszahlen: Profitiert der Chip-Ausrüster weiter vom KI-Boom? Das erwarten Analysten | finanzen.net

Das sind die Prognosen der Analysten für die anstehende ASML NV-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
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ASML NV lädt am 15.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,00 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ASML NV in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 8,61 Milliarden EUR im Vergleich zu 7,74 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 37 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 29,87 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 24,73 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,70 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 32,67 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ASML

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13.04.2026ASML NV BuyUBS AG
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07.04.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026ASML NV OverweightBarclays Capital
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08.04.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026ASML NV HaltenDZ BANK
28.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

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