Vor Quartalsbilanz

Das sind die Prognosen der Analysten für die anstehende ASML NV-Bilanz.

ASML NV lädt am 15.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

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Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,00 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ASML NV in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 8,61 Milliarden EUR im Vergleich zu 7,74 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 37 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 29,87 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 24,73 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,70 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 32,67 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net