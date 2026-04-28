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Vor Quartalsbilanz

Ausblick: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

28.04.26 23:18 Uhr
Ausblick: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | finanzen.net

BP öffnet die Bücher -  damit rechnen Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,61 EUR 0,03 EUR 0,50%
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BP äußert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,167 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 48,50 Milliarden USD für BP, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 37,25 Milliarden GBP erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,842 USD im Vergleich zu 0,000 GBP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 205,72 Milliarden USD, gegenüber 143,67 Milliarden GBP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

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DatumRatingAnalyst
28.04.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026BP KaufenDZ BANK
28.04.2026BP BuyUBS AG
28.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.04.2026BP OverweightBarclays Capital
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28.04.2026BP KaufenDZ BANK
28.04.2026BP BuyUBS AG
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24.04.2026BP OverweightBarclays Capital
16.04.2026BP BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.04.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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