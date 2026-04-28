Ausblick: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vor Quartalsbilanz

BP öffnet die Bücher - damit rechnen Experten.

BP äußert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

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Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,167 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 48,50 Milliarden USD für BP, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 37,25 Milliarden GBP erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,842 USD im Vergleich zu 0,000 GBP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 205,72 Milliarden USD, gegenüber 143,67 Milliarden GBP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net