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Vor Quartalsbilanz

Ausblick: TRATON verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: TRATON verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bei TRATON stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
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TRATON wird am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

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5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,20 EUR aus. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 0,490 EUR je Aktie eingefahren.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,58 Milliarden EUR - das wäre ein Zuwachs von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,30 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,48 EUR, während im vorherigen Jahr noch 3,09 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,06 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 44,05 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 TRATON Buy UBS AG
08.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 TRATON Equal Weight Barclays Capital
07.07.26 TRATON Buy UBS AG