DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,1%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,52 +0,8%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 55.930 +0,6%Euro 1,1554 +0,2%Öl 79,7 +0,4%Gold 4.247 +4,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Vor Quartalsbilanz

Ausblick: United Internet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: United Internet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

United Internet veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
22.88 EUR -0.78 EUR -3.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

United Internet wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

Werbung

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,211 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,290 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

United Internet soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,73 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,65 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,33 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,12 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Aktuelle United Internet Aktie News

Werbung

United Internet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.07.26 United Internet Buy UBS AG
24.06.26 United Internet Overweight Barclays Capital
22.05.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
21.05.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
20.05.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.