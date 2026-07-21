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Vor Quartalsbilanz

HOCHTIEF-Aktie tiefer: Anleger agieren vorsichtig vor Zahlen

HOCHTIEF-Aktie tiefer: Anleger agieren vorsichtig vor Zahlen

Kurz vor der Quartalsbilanz von HOCHTIEF sind Anleger am Montag in Deckung gegangen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
435.60 EUR -11.40 EUR -2.55 %
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Mit einem Abschlag von 2,32 Prozent auf 437,00 Euro sind die HOCHTIEF-Aktien das Schlusslicht im DAX.

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Von Jahresanfang bis zum Rekordhoch bei 554 Euro Anfang Mai waren die Papiere um gut 64 Prozent gestiegen. Anschließend fand eine deutliche Korrektur statt, die Anteilsscheine büßten 125 Euro ein.

Nach dem jüngsten Rücksetzer sollten die Zahlen zum zweiten Quartal am Markt wieder die Wachstumschancen in Erinnerung rufen, hatte Graham Hunt von Jefferies jüngst in einem Ausblick geschrieben. Im Fokus stehe die US-Bautochter Turner, die von den Investitionen großer Cloud-Anbieter in Daten- und Rechenzentren profitiert haben dürfte.

/bek/men

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: HOCHTIEF, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research