HOCHTIEF-Aktie tiefer: Anleger agieren vorsichtig vor Zahlen
Kurz vor der Quartalsbilanz von HOCHTIEF sind Anleger am Montag in Deckung gegangen.
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Mit einem Abschlag von 2,32 Prozent auf 437,00 Euro sind die HOCHTIEF-Aktien das Schlusslicht im DAX.
Von Jahresanfang bis zum Rekordhoch bei 554 Euro Anfang Mai waren die Papiere um gut 64 Prozent gestiegen. Anschließend fand eine deutliche Korrektur statt, die Anteilsscheine büßten 125 Euro ein.
Nach dem jüngsten Rücksetzer sollten die Zahlen zum zweiten Quartal am Markt wieder die Wachstumschancen in Erinnerung rufen, hatte Graham Hunt von Jefferies jüngst in einem Ausblick geschrieben. Im Fokus stehe die US-Bautochter Turner, die von den Investitionen großer Cloud-Anbieter in Daten- und Rechenzentren profitiert haben dürfte.
/bek/men
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: HOCHTIEF, 360b / Shutterstock.com
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|Datum
|Rating
|Analyst
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research