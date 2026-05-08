Vor Quartalsbilanz

Viele Augen dürften sich heute auf die Zahlenvorlage von Plug Power richten - nicht ohne Grund: Kaum eine Aktie vereint so viel kurzfristige Dynamik mit einer derart problematischen Langfristhistorie.

• Plug Power-Aktie zuletzt mit starker Entwicklung, aber weit unter früheren Hochs

• Aussichten für Wasserstoffmarkt hängen stark von politischen Entscheidungen ab

• Plug Power bislang ohne nachhaltige Profitabilität



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Die Plug Power-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Erholung hingelegt. Mit einem NASDAQ-Schlusskurs von zuletzt 3,1200 US-Dollar bewegt sich das Papier derzeit weit über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus bei dem Anteilsschein auf rund 58,4 Prozent, auf Sicht von zwölf Monaten hat die Plug Power-Aktie sogar um satte 245,3 Prozent zugelegt (Stand: Schlusskurse vom 8. Mai 2026).

Diese Dynamik wirkt auf den ersten Blick beeindruckend - insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Aktie im Mai 2025 noch auf einem Allzeittief von nur 0,69 US-Dollar notierte. Doch diese Zahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Denn trotz des Aufwärtstrends der letzten Monate liegt die Aktie noch immer klar unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 4,58 US-Dollar. Und im historischen Kontext wirkt selbst dieses Niveau nahezu bedeutungslos: Vom Allzeithoch aus dem Jahr 2000, das jenseits der Marke von 1.000 US-Dollar lag - ein Reverse-Split allerdings miteinberechnet -, ist die Plug Power-Aktie auch heute noch Lichtjahre entfernt.

Der Grund dafür liegt allerdings nicht allein in der operativen Entwicklung des Wasserstoff-Konzerns, sondern vor allem auch in dessen Maßnahmen zur Kapitalbeschaffung: Seit dem Börsengang im Jahr 1999 hat Plug Power die Zahl seiner Aktien laut "The Motley Fool" um rund 22.980 Prozent erhöht, dadurch die Anteile bestehender Aktionäre massiv verwässert und den Aktienkurs über Jahrzehnte strukturell unter Druck gesetzt. Selbst ein Reverse Split im Verhältnis 1:10 im Jahr 2011 konnte den langfristigen Wertverlust nur kosmetisch kaschieren - und diente wohl eher dazu, die Voraussetzungen für eine weitere Notierung an der US-Börse NASDAQ zu erfüllen. Selbst kräftige Kursanstiege wirken daher oft nur wie kurzfristige Erholungen innerhalb eines langfristigen Abwärtstrends.

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Rally auf wackligem Fundament

Die jüngste Kursrally speist sich dabei vor allem aus Zukunftsfantasie. Wasserstoff erlebt im Zuge des steigenden Energiebedarfs - etwa durch KI-Rechenzentren - derzeit eine neue Aufmerksamkeit. Anleger setzen darauf, dass Unternehmen wie Plug Power langfristig zu den Profiteuren zählen könnten.

Laut einer Schätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs könnte der Wasserstoffmarkt in den kommenden zwei bis drei Jahrzehnten ein Volumen von bis zu 12 Billionen US-Dollar erreichen, berichtet "The Motley Fool". Wasserstoff verfüge über eine hohe Energiedichte und Flexibilität und könne insbesondere schwer zu dekarbonisierende Industrien transformieren, heißt es dort. Zudem sei die Branche für sauberen Wasserstoff laut Goldman Sachs auf Wachstumskurs - und zwar "nicht nur hinsichtlich der Anzahl der geplanten Projekte, sondern auch in Bezug auf deren durchschnittliche Größe". Das Forschungsteam schätze daher, dass das durchschnittliche Projektvolumen im Vergleich zu den derzeitigen Dimensionen um mehr als das 600-Fache zunehmen werde.

Allerdings sind diese Prognosen stark von politischen Rahmenbedingungen abhängig, wie "The Motley Fool" schreibt, und auch die Internationale Energieagentur IEA betont, dass Projekte maßgeblich "von politischen Maßnahmen zur Bewältigung zentraler Hürden abhängen [werden] - insbesondere von der Unterstützung beim Schließen der Kostenlücke von Wasserstoff gegenüber [...] fossilen Brennstoffen". Denn ohne Subventionen oder regulatorische Eingriffe ist grüner Wasserstoff hier - und auch gegenüber erneuerbaren Energien - bislang wirtschaftlich kaum konkurrenzfähig und es bleibt somit nach wie vor fraglich, wann die Technologie wirtschaftlich tragfähig wird.

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Finanzielle Lage bleibt angespannt

Ein weiterer kritischer Punkt bei Plug Power ist die Bilanz. Trotz in den vergangenen Jahrzehnten tendenziell steigender Umsätze blieb die Profitabilität bislang aus. Ein wesentlicher Grund: Die Herstellung von Wasserstoff ist kostspielig, und Plug Power verkaufte ihn lange Zeit unter dem Selbstkostenpreis, um Marktanteile zu gewinnen. Das führte in den vergangenen Jahren zu einem wiederkehrenden Muster: Trotz hoher Umsätze blieb die Bruttomarge negativ und Verluste wurden regelmäßig durch die Ausgabe neuer Aktien gegenfinanziert, sonst wäre Plug Power wohl bereits längst nicht mehr im Geschäft. Zwar verbesserte sich teilweise das Ergebnis je Aktie, dies war laut "TIKR" in den meisten Fällen allerdings darauf zurückzuführen "dass die Verluste auf mehr Aktien verteilt werden, und nicht auf eine proportionale Verbesserung des zugrunde liegenden Geschäfts".

Ein Lichtblick zeigte sich allerdings zuletzt in der Bilanz zum vierten Quartal 2025. Erstmals seit längerer Zeit erzielte Plug Power in diesem Zeitraum eine positive Brutto-Marge in Höhe von 2,4 Prozent - nach einem Bruttomargenverlust von 122,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr blieb die Bruttomarge jedoch mit minus 38 Prozent tief im roten Bereich.

Neues Management mit großen Zielen - Zeigen die heutigen Quartalszahlen einen Schritt in die richtige Richtung?

Die heute nach Handelsschluss an den US-Börsen anstehenden Quartalszahlen von Plug Power für das erste Jahresviertel 2026 dürften nun genau unter die Lupe genommen werden. Analysten erwarten im Durchschnitt einen Verlust von 0,10 US-Dollar je Aktie - eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von minus 0,20 US-Dollar - bei einem Umsatz von rund 140 Millionen US-Dollar. Entscheidend dürfte jedoch weniger das Zahlenwerk selbst sein als der Ausblick - insbesondere im Hinblick auf die Profitabilitätsziele des neuen Managements.

Denn im März 2026 hat mit Jose Luis Crespo ein neuer CEO die Führung übernommen und will Plug Power auf einen Kurs hin zu mehr Kostendisziplin, Margenverbesserung und langfristiger Profitabilität lenken. Das Management gibt sich dabei ambitioniert: Bereits im vierten Quartal 2026 soll ein positives EBITDAS erreicht werden, bis Ende 2027 ein positives operatives Ergebnis, und die vollständige Profitabilität wird bis Ende 2028 angestrebt, wie es bei der Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal 2025 hieß. Ob diese Ziele realistisch sind, hängt maßgeblich davon ab, ob Plug Power seine Kostenstruktur nachhaltig verbessern kann.

Plug Power-Investment bleibt spekulativ - Analysten weiter vorsichtig

Plug Power steht exemplarisch für die Chancen und Risiken der Wasserstoffindustrie. Auf der einen Seite lockt ein potenziell gigantischer Zukunftsmarkt, der durch Megatrends wie Dekarbonisierung und KI-Energiehunger zusätzlich Rückenwind erhält. Auf der anderen Seite stehen ein bislang defizitäres Geschäftsmodell, eine angespannte Finanzlage und eine Historie massiver Verwässerung. In jüngster Vergangenheit hat sich die Plug Power-Aktie zwar stark entwickelt, doch selbst diese positive Entwicklung hat Grenzen. Die Allzeithöchststände bleiben daher vorerst nicht nur unerreicht, sondern erscheinen aus heutiger Sicht kaum realistisch.

Auch Analysten zeigen sich überwiegend zurückhaltend, das durchschnittliche Kursziel liegt laut "TipRanks" bei 2,75 US-Dollar und damit 12,14 Prozent unter dem aktuellen Niveau (Stand: Schlusskurs vom 7. Mai 2026). Die Spanne reicht dabei laut der Wirtschaftsseite von 1 bis 7 US-Dollar, bei einer Mehrheit von sieben "Hold"-Empfehlungen. Daneben raten außerdem vier Analysten zum Kauf, zwei zum Verkauf (Stand: 8. Mai 2026).

Ob sich ein Einstieg bei der Plug Power-Aktie lohnt, hängt vor allem von der Zukunft ab. Ein Investment bleibt daher hochspekulativ. Wer investiert, setzt weniger auf den aktuellen Trend als auf die Hoffnung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Wasserstoff - und damit für Plug Power - grundlegend verbessern. Entsprechend bleibt die Aktie vor allem eines: eine Wette auf die Energieversorgung von morgen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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