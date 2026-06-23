Ausblick: AMC Entertainment gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von AMC Entertainment.
Werte in diesem Artikel
AMC Entertainment wird am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,004 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,40 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,238 USD im Vergleich zu -1,340 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 5,46 Milliarden USD, gegenüber 4,85 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Ian Dewar Photography / Shutterstock.com
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AMC Entertainment Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.08.19
|AMC Entertainment A Buy
|B. Riley FBR
|08.04.19
|AMC Entertainment A Buy
|B. Riley FBR
|22.01.19
|AMC Entertainment A Neutral
|B. Riley FBR
|11.07.18
|AMC Entertainment A Outperform
|Imperial Capital
|21.06.18
|AMC Entertainment A Buy
|The Benchmark Company