Ausblick: ASML NV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das sind die Erwartungen der Analysten an ASML NV.
Werte in diesem Artikel
ASML NV wird am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,89 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ASML NV ein EPS von 5,90 EUR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 27 Analysten einen Zuwachs von 15,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,90 Milliarden EUR gegenüber 7,69 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 37 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 32,27 EUR aus. Im Vorjahr waren 24,73 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 37 Analysten im Durchschnitt 39,60 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 32,67 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ASML
Aktuelle ASML NV Aktie News
ASML NV Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG