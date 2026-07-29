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Vor Quartalszahlen

Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von Lenovo.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
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Lenovo Group lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

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Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,037 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,320 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 22,48 Milliarden USD für Lenovo Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 146,96 Milliarden HKD erzielt wurde.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,206 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,22 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 95,03 Milliarden USD, gegenüber 648,32 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
05.09.12 Lenovo Group overweight Morgan Stanley
17.08.12 Lenovo Group buy Citigroup Corp.
22.06.12 Lenovo Group neutral Nomura
03.05.12 Motorola Mobility equal-weight Barclays Capital
07.02.12 Lenovo Group neutral Nomura