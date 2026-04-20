Ausblick: Philip Morris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bei Philip Morris stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.
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Philip Morris äußert sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD gegenüber 1,72 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Philip Morris nach den Prognosen von 9 Analysten 9,91 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,25 Milliarden USD umgesetzt worden.
15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,38 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 43,43 Milliarden USD, gegenüber 40,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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